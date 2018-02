Iniciou ontem o primeiro grupo anti tabagismo na Unidade Básica de Saúde Josmar Babi . O encontro foi um sucesso. Com sala cheia, contou com a participação da equipe do NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica), médicos e equipe de apoio. Para interessados em participar e para outras informações, basta procurar a unidade de saúde.