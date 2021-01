Guto Silva e Hussein Bakri anunciam a instalação da Invest Paraná em União da Vitória

O Líder do Governo na Assembleia Legislativa, Deputado Hussein Bakri, e o Chefe da Casa Civil, Secretário Guto Silva, anunciaram nesta quinta-feira (28) que União da Vitória vai sediar uma filial regional da Invest Paraná. Segundo eles, o Governador Ratinho Junior e o Diretor-Presidente do órgão, José Eduardo Bekin, pretendem instalar ao menos 10 escritórios ao redor do Estado, a fim de auxiliar os municípios e otimizar o atendimento que potenciais investidores recebem em cada região. A capilaridade por meio desses canais locais vai permitir que os empresários interessados em investir no Paraná obtenham respostas mais qualificadas ao entrarem em contato com as prefeituras.

“Sob o competente comando do Bekin, a Invest Paraná tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico do Estado por meio da atração de novas empresas, o que aumenta a arrecadação estadual e gera empregos e renda para a população. E essa atuação ganha uma importância ainda maior neste momento de retomada econômica em virtude da pandemia. Por isso, é muito acertada a decisão de regionalizar o funcionamento do órgão, e procurei mostrar ao Governo a necessidade de a região Sul ter um desses escritórios para poder alavancar o seu potencial já existente, como na madeira e na erva-mate, e também abrir novas frentes de desenvolvimento”, afirmou o deputado Hussein Bakri.

Segundo os dados mais recentes, de janeiro de 2019 a outubro de 2020, a Invest Paraná contribuiu com a atração de 164 empreendimentos, que se instalaram no Paraná com apoio do programa de incentivos fiscais do Governo do Estado. Os investimentos, que somam quase R$ 20 bilhões e têm a capacidade de criação de quase 53 mil postos de trabalho, foram feitos em diversos setores, como o de papel e celulose, automotivo, de produtos alimentícios, bebidas, biocombustíveis, farmoquímicos e farmacêuticos, comércio varejista e diversos outros.

Como o órgão é a porta de entrada oficial para as empresas interessadas em se instalar no Paraná, a regionalização irá estreitar a relação entre a instituição e os representantes de cada região, aumentando a visibilidade e o fluxo de informações das 399 cidades do Estado e de suas potencialidades, bem como oferecendo apoio qualificado a agentes municipais e potenciais investidores. Ao promover essa conexão entre representantes públicos e o setor privado, os empresários terão acesso a dados e informações precisos para auxiliá-los no processo decisório de escolha da localidade para investimentos.