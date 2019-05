Hip-hop, visita de tribo indígena e palestras marcam a I Semana da Diversidade do Campus União da Vitória

Os representantes da tribo Xokleng passaram o dia conversando com os estudantes e tirando dúvidas sobre a cultura indígena

O Campus União da Vitória

realizou nos dias 14 e 16 de maio a I Semana da Diversidade, com o objetivo de

debater temas relevantes para a sociedade e combater a discriminação,

preconceitos e exclusão.

O evento teve início com a

inauguração do painel de grafite executado pelo artista e educador social,

Thiago Yaakov Moreira, que conversou com os alunos sobre a cultura hip-hop, o

trabalho de um educador social e a importância de aceitar as diferenças culturais

e sociais das pessoas que nos cercam.

“A cultura hip-hop para mim

é uma ferramenta de empoderamento da juventude, eu trabalho como educador

social no Instituto Latino-Americano Inspiração e uso, tanto o rap quanto

o grafite, para realizar uma aproximação com os jovens, especialmente aqueles

que estão em uma situação de vulnerabilidade”, explica Thiago.

Ainda na manhã do primeiro

dia do evento, os estudantes participaram da palestra Diversidade e

desigualdade na história do Brasil, com o professor da Unespar, Ilton César

Martins, que falou sobre a situação do negro no Brasil, com dados históricos

coletados ao longo de anos de pesquisa. E a tarde, os alunos puderam prestigiar

a fala da professora da Unespar, Dulceli Tonet Estacheski, com o tema Gênero,

Sexo e Sexualidade.

O segundo dia do evento

ficou marcado pela visita dos indígenas Xokleng, da aldeia Quati, de Porto

União, que durante todo o dia conversaram com os alunos, contaram histórias,

tiraram dúvidas e falaram sobre a cultura do povo. Durante a fala do grupo,

houve momentos de muita emoção, especialmente quando relataram os diversos

ataques que o povo sofreu, que o levou quase à extinção.

“Fomos muito bem recebidos,

tanto por professores quanto alunos, foi fantástico! A gente pode se abrir para

o pessoal, falamos um pouco na nossa língua nativa, contamos nossa história e

isso tudo fortalece muito a nossa cultura, é importante que as pessoas conheçam

a história indígena na nossa região”, conta um dos integrantes da tribo, Simeão

Pripra.

A I Semana da Diversidade

foi finalizada com um momento de perguntas e respostas para os integrantes da

aldeia e com a apresentação dos desenhos realizados por Ricardo, artista da

tribo.

Fotos: Thiago Yaakov Moreira –

Educador Social e artista que pintou o painel de grafite da unidade

Palestra de Thiago Yaakov Moreira Palestra do professor da Unespar, Ilton César Martins Representantes da tribo Xokleng Representantes da tribo Xokleng