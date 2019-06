Hoje tem Ciência na Praça

Aula

de redação para o Enem, zumba e contação de histórias são algumas das

atividades marcadas para o evento

O Campus União da Vitória

realizará, amanhã (06), o evento Ciência na Praça, com o objetivo de apresentar

para os moradores do município os trabalhos e pesquisas desenvolvidos na

unidade, bem como atividades artísticas e culturais.

O evento terá início às 13h30,

na Praça Alvir Riesemberg e conta com uma programação diversificada, como

aulões públicos, demonstração de robótica e contação de histórias.

As aulas públicas

acontecerão em quatro momentos, com professores das disciplinas de história,

geografia, filosofia, sociologia, uma aula de redação para o Enem, com as

professoras de língua portuguesa da unidade, e finalizando com uma aula de

zumba, ministrada pelas professoras de educação física do campus.

Todas as atividades do

evento serão gratuitas e abertas ao público.

Confira o cronograma completo:

13h30 às 17h30 – Apresentação de Projetos

13h30 às 17h30 – Demonstração de Robótica

13h30 às 14h05 – Aulão Público com os professores

Patrícia Balinski, de geografia, e Vitor Gregório, de história.

14h05 às 14h40 – Aulão Público com os professores Edilson

Brito, de história, e Eduardo Ramos, de filosofia.

14h40 às 15h15 – Aulão Público com as professoras

Alessandra Valério e Lorena Lima, de língua portuguesa, e Cybelle Cardozo, de

sociologia.

15h15 às 16h – Contação de Histórias

16h às 16h20 – Aulão Público de Zumba com as

professoras Maria Gorete Terluk e Jéssica Ferreira, de educação física

16h20 às 17h15 – Momento Cultural com apresentações

musicais, de dança e declamação de poemas

17h15 às 17h30 – Encerramento