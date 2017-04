Homenagem aos agentes Delegados do Foro Extrajudicial em União da Vitória

Durante a realização do Projeto Amigos do Povo, ocorrido no último sábado, 1º de abril, em União da Vitória, foi realizada solenidade de homenagem aos cartorários deixaram de compor o Foro Extrajudicial da Comarca neste ano de 2017.

No evento o Juiz de Direito Carlos Mattioli, Corregedor do Foro Extrajudicial, reconheceu e agradeceu publicamente o zelo, responsabilidade e dedicação de agentes delegados que por longos anos prestaram atendimento com profissionalismo e comprometimento à comunidade local.

Os homenageados na solenidade foram: Álvaro Rossoni Clivatti, serventuário do 2º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória/PR desde 28/06/1994; Marcio Machado Teixeira, agente delegado do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de União da Vitória, no período de 04/02/2009 a 13/1/2017; Joecarlo Moreira De Castilho, responsável pelo Serviço Distrital de São Cristóvão desde 23/05/2006; e Rita Machiniski Kmita (in memorian), escrevente substituta do Serviço Distrital de Paula Freitas, Comarca de União da Vitória, desde 01/12/1997, no ato representada por seu filho Vacil Vitor Kmita Junior.

Assessoria do gabinete judicial Fotos Luiz Carlos Zartoski Filho