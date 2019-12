Homenagem e agradecimento público a Simone Gaspari de Mello

Na

quinta-feira, 5, após mais de 24 anos de titularidade do

Cartório do 1º Tabelionato de Notas de União da Vitória, encerrou suas funções,

a pedido, a agente delegada Simone Gaspari de Mello. Em seu último dia de

trabalho foi homenageada pela equipe da Vara da Família e por seus familiares.

Segundo

o Juiz de Direito Corregedor do Foro Extrajudicial, Carlos Mattioli, “Simone

sempre foi uma referência positiva. Tanto no trato atencioso e respeitoso de

todos aqueles que acessavam aos serviços do cartório, assim como na dedicação

ao trabalho, envolto por alto grau de comprometimento com a retidão, seriedade

e regularidade dos serviços prestados”. De acordo com o Juiz “Simone é um

exemplo de sensibilidade, honradez e dedicação, e merece todos os elogios”.

O

magistrado explica “que por determinação legal os serviços notariais e de

registro no país são praticados por agentes delegados, com a fiscalização da

regularidade do trabalho pelo Poder Judiciário”. A Vara da Família local atende

casos de divórcio, pensão alimentícia, investigação de paternidade, adoção, ato

infracional, e também atua por determinação do Tribunal de Justiça na

verificação contínua dos serviços públicos prestados por delegação pelos cartórios

de Protesto, Notas, Registro Civil, Registro de Imóveis, além dos Cartórios Distritais

dos Municípios de Bituruna, General Carneiro, Paula Freitas, General Carneiro,

Porto Vitória, e do Distrito de São Cristóvão em União da Vitória.

Com

o encerramento da delegação de Simone assume interinamente no cartório do 1º

Tabelionato de Notas Tatianne Andreia Verboski. Fonte e fotos: gabinete

judicial.