Hotel 10 poderá alojar profissionais da saúde na pandemia do coronavírus, informa Hussein Bakri

A exemplo de outras quatro cidades do Paraná, União da Vitória pode ter um hotel transformado em alojamento para os profissionais de saúde que atuam no controle e tratamento do coronavírus na região. Um dos diretores do Grupo Ravanello, que administra o Hotel 10, colocou o estabelecimento à disposição do Estado no último domingo (22), em contato com o diretor da 6ª Regional de Saúde, Ricardo Krzyzanowski.

“O momento é de extrema gravidade e precisamos nos unir para vencer essa doença. Por isso, agradeço a oferta do Grupo Ravanello, e já informei à Defesa Civil, que está organizando essa medida tão importante para os profissionais da saúde e também para suas famílias. Eles terão um local seguro para descansar e seguir no enfrentamento diário ao coronavírus, afinal não deverão retornar para as suas casas”, afirmou o deputado Hussein Bakri, que é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD), na Assembleia Legislativa.

De forma voluntária, dois hotéis em Curitiba, dois no Litoral (Guaratuba e Pontal do Paraná) e um Medianeira, na região Oeste, já disponibilizaram seus quartos para o isolamento dos profissionais da saúde. O objetivo é facilitar a logística e o deslocamento de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e outras categorias envolvidas no combate ao coronavírus. Para isso, o Governo busca replicar a medida no maior número possível de cidades espalhadas pelo estado.

Após o contato de Hussein Bakri com o coordenador estadual da Defesa Civil, Tenente-Coronel Fernando Raimundo Schunig, o órgão já está realizando o cadastro do Hotel 10. Ao mesmo tempo, vem sendo feito um levantamento do cenário da saúde de União da Vitória e região, para, em caso de necessidade, encaminhar ao Hotel 10 os profissionais que atuarem no combate ao coronavírus no Sul do estado.