Hussein anuncia 200 novos pontos de ônibus

O trabalho do deputado Hussein Bakri (PSD) junto ao Governo do Estado vai garantir cerca de 200 novos pontos de ônibus para União da Vitória. Num intenso trabalho com a Secretaria do Desenvolvimento Urbano ao longo das últimas semanas, o parlamentar conseguiu que os recursos sejam destinados a fundo perdido para essa medida.

“Sem nenhuma demagogia, eu fico pensando no trabalhador ao final do expediente, na diarista depois de um dia pesado, na criança que o pai e a mãe não podem buscar na escola e que precisam enfrentar o mau tempo na volta pra casa. O poder público precisa ter esse olhar humano”, afirmou Hussein Bakri.

Na prática, a compra e instalação de novos pontos de ônibus em União da Vitória vai suprir uma importante necessidade da população usuária do serviço de transporte público. Além de cobertura reforçada, os pontos deverão ter bancos para a espera dos passageiros e ser fechados nas laterais para proteger do mau tempo.

A medida repete uma conquista no mesmo sentido para Ponta Grossa, que receberá R$ 3,2 milhões para 400 pontos de ônibus por meio de uma emenda parlamentar de Hussein Bakri. “Minha função (como Líder do Governo) é repleta de ônus. Mas ela também tem seus bônus, e vou trabalhar para que isso se reflita cada vez mais em conquistas para o sul do Paraná”, declarou o deputado.