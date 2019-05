Hussein Bakri acelera tratativas para instalação do Colégio Militar em União da Vitória

Deputado fez visita técnica ao Colégio Estadual Lauro Müller, que poderá sediar a unidade. Aulas devem começar já em 2020

O deputado Hussein Bakri (PSD) fez, nesta sexta-feira (3), uma visita técnica para avançar na instalação do Colégio Militar de União da Vitória. Acompanhado do Major Toniolo, Coordenador dos Colégios Militares na PM do Paraná, o parlamentar visitou o Colégio Estadual Lauro Müller, que é uma das opções para sediar a unidade educacional. A expectativa é que as aulas sejam iniciadas já em 2020.

“Esse é um sonho antigo de toda a Região Sul do estado. Basta ver as notas alcançadas pelos alunos do Colégio Militar de Curitiba para perceber que o Governador Ratinho Junior está no caminho certo em estender esse modelo de sucesso para todo o estado, incluindo União da Vitória”, comemorou Hussein Bakri. O parlamentar é o representante do Sul do Paraná na Assembleia, Líder do Governo na Casa e também o Presidente da Comissão de Educação do Legislativo pelo segundo mandato consecutivo.

Além de Hussein Bakri e do Major Toniolo, também participaram da visita técnica ao Colégio Lauro Müller o Coordenador Político do deputado em União da Vitória, Thyago Pigatto; Carlos Polsin, Chefe do Núcleo Regional de Educação; e João Fidel, diretor da escola. Na sequência, o grupo conversou com professores e funcionários e reafirmou o compromisso do Governador Ratinho Junior (PSD) em colocar o Paraná no primeiro lugar na próxima avaliação do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).