Hussein Bakri anuncia liberação de mais de R$ 2 milhões em recursos para Bituruna

Por intermédio do deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), Bituruna terá investimentos que passam de R$ 2 milhões. Os recursos liberados pelo governo, Ratinho Junior (PSD), beneficiarão várias áreas do município, como infraestrutura urbana, saúde e segurança pública. Durante o anúncio realizado na manhã desta sexta-feira (13), em frente à prefeitura, o município recebeu um ônibus e uma viatura policial.

“O reconhecimento que o governador tem dado ao sul do estado em apenas oito meses de gestão pode surpreender a alguns, mas não a mim que sei do carinho especial que ele tem pela nossa região. A liberação dessa soma importante de recursos hoje em Bituruna é mais uma prova disso. Na função que exerço, atualmente, farei o máximo que for possível para levar melhorias aos municípios que me permitiram chegar até aqui”, afirmou Hussein Bakri. O parlamentar é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante oficial de Bituruna junto ao Executivo estadual.

Ao lado do prefeito, Claudinei de Paula Castilho (Neguinho), do vice-prefeito, Rodrigo Marcante, de vereadores e de lideranças políticas locais, Hussein anunciou a liberação de uma extensa lista de recursos para Bituruna. São R$ 1 milhão para recape asfáltico da Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto; R$ 500 mil para reforma do Hospital São Vicente de Paula; e mais R$ 272 mil para construção da Capela Mortuária.

Além disso, a prefeitura terá três veículos para se somar à frota municipal: um ônibus de R$ 240 mil adaptado ao uso de pessoas com deficiência; uma ambulância no valor de R$ 150 mil; e uma viatura policial seminova em substituição à que foi danificada no assalto ao Banco Itaú, em março.

“O deputado Hussein tem sido um parceiro incansável nas nossas lutas em Curitiba. Em nome da população de Bituruna, agradeço a todo esse empenho que está se traduzindo em melhoria na qualidade de vida no nosso município”, afirmou o prefeito, Claudinei de Paula Castilho.

Vinho e erva-mate

Os recursos liberados nesta sexta-feira coroam uma semana de conquistas importantes para Bituruna. Na última terça-feira (10), após uma articulação do deputado, Hussein Bakri, o governo retirou o vinho do regime de substituição tributária no Paraná, o que vai garantir competitividade aos produtores na briga por mercados com Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A partir de 1° de novembro, com o fim da necessidade de recolhimento do ICMS já na saída da mercadoria, a expectativa é de aumento nas vendas e queda nos preços.

A medida foi comemorada pelo Líder do Governo num encontro com produtores de Bituruna, que é considerada a Capital Estadual do vinho. A reunião também contou com a participação de representantes do setor da erva-mate. “Estamos trabalhando junto ao Governo do Estado e à Secretaria da Fazenda para que, na sequência, a erva-mate também seja retirada da substituição tributária, numa medida proporcional à importância que ela tem para todo o Sul do estado”, defendeu Hussein Bakri.