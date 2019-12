Hussein Bakri anuncia R$ 2,5 milhões para pavimentação asfáltica no São Cristóvão

O deputado, Hussein Bakri (PSD), anunciou na última sexta-feira (6), a liberação de R$ 2,5 milhões para pavimentação asfáltica no Distrito de São Cristóvão, em União da Vitória. O recurso será destinado a fundo perdido ao município pelo governo do estado, por indicação de Bakri. Atendendo a um clamor de 50 anos da comunidade local, serão pavimentadas as ruas Coronel Amazonas, Estela Amazonas e Adail Cândido da Silva, que também receberão galerias pluviais e passeio.

“Como cidadão de União da Vitória e deputado mais votado do município, fiz questão de indicar esses recursos para o São Cristóvão e colocar fim a um problema de décadas dos moradores, sobretudo quando chove forte. O Governador Ratinho Junior fez muito pelo sul do estado neste primeiro ano e ainda fará muito mais”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia.

O anúncio foi feito em uma reunião na Associação de Moradores do bairro Nossa Senhora da Salete, convocada pelo vereador Joarez Tica. Além de chefes de núcleo e de representantes da comunidade local, também estiveram presentes os vereadores Almires Bughay Filho e Cesar Empinotti.

No encontro, Hussein Bakri destacou a importância da obra para a mobilidade urbana na medida em que a Coronel Amazonas, ao se ligar com a rua Wilkes Correa, se torna a segunda via de maior fluxo de veículos do município de União da Vitória. A avenida distribui o trânsito para os bairros Salete, São Braz, Lagoa Dourada, São Sebastião e Sagrada Família. Além disso, o investimento ganha ainda mais relevância com os voos regulares no Aeroporto José Cleto, a chegada da nova ponte e a revitalização da Avenida Paula Freitas.