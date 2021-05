Hussein Bakri anuncia readequação de três estradas estaduais não-pavimentadas no Sul do Paraná

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) vai licitar nas próximas semanas a readequação de três estradas estaduais não-pavimentadas no Sul do Estado.

Conforme anúncio feito na quarta-feira (28), pelo Líder do Governo, deputado, Hussein Bakri (PSD), as obras ocorrerão nos trechos Bituruna – Porto Vitória; Paula Freitas – Paulo Frontin; e Malle t- Rio Claro do Sul- Fluviópolis.

Além da readequação e do alargamento da pista, a licitação vai prever que a empresa contratada realize a manutenção da estrada por pelo menos um ano.

Essa foi a saída encontrada uma vez que as prefeituras não têm autonomia para atuar em estradas estaduais, enquanto o DER conta com maquinário defasado para realizar essas obras.

A intenção do Governo do Estado é expandir esse mesmo modelo para estradas em outras regiões do Paraná nas mesmas condições.