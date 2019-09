Hussein Bakri anuncia recursos e se reúne com produtores em Bituruna

Líder do Governo e representante do Sul do Paraná na Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), cumpre agenda em Bituruna, nesta sexta-feira (13). Às 10 horas, ao lado do Prefeito Claudinei de Paula Castilho (Neguinho), o parlamentar anuncia a liberação de uma extensa lista de recursos para o município. São R$ 1 milhão para recape asfáltico da Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto; R$ 500 mil para reforma do Hospital São Vicente de Paula; e mais R$ 272 mil para construção da Capela Mortuária. Além disso, Bituruna receberá três veículos do Governo do Estado: um ônibus de R$ 240 mil para uso de pessoas com deficiência; uma ambulância no valor de R$ 150 mil; e uma viatura policial seminova em substituição à que foi danificada no assalto ao Banco Itaú.

Na sequência, ao meio-dia, Hussein Bakri tem um encontro com produtores de vinho, suco de uva e erva-mate e com associações do setor. No atual mandato, o parlamentar já realizou uma série de medidas em benefício dos ervateiros, como a regulamentação do plantio de árvores próximas às linhas de energia elétrica e negociações para que a Copel e o Programa Família Paranaense possam subsidiar a compra de mudas a famílias carentes da região. Já em relação ao vinho, o Líder do Governo articulou a retirada do produto do regime de substituição tributária, o que vai garantir competitividade por mercados com Rio Grande do Sul e Santa Catarina.