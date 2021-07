Hussein Bakri articula visita de Ratinho Junior a União da Vitória

Em importantes agendas articuladas pelo deputado, Hussein Bakri (PSD), em Curitiba na terça-feira (13), o prefeito Bachir Abbas foi recebido pelo governador Ratinho Junior e pelo secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Marcio Nunes. Além de discutir uma visita do governador a União da vitória nos próximos dias, foram anunciados R$ 1,5 milhão para a construção de um Parque Urbano no Distrito de São Cristóvão e quase R$ 500 mil para a aquisição de um caminhão limpa-fossa e uma máquina trituradora de galhos dentro do programa estadual Patrulha Ambiental.

“Estamos programando uma ida do governador a União da Vitória para comemorar as grandes obras executadas, como a Ponte José Richa, e para agradecer pelos novos investimentos previstos, como a Área Industrial. Além disso, o secretário Marcio tem sido um grande parceiro do nosso município e atendeu ao nosso pedido para esse novo parque em São Cristóvão, que vai integrar a preservação ambiental e o crescimento da cidade, permitindo assim o combate às pequenas e médias enchentes e a criação de uma nova área de lazer e recreação para a população”, destacou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Já o governador agradeceu a confiança da população de União da Vitória e se comprometeu a visitar a cidade em breve. “Trata-se de um município muito importante para o desenvolvimento do Paraná e fico muito feliz em contribuir com o seu crescimento e com a melhoria na qualidade de vida por meio de uma série de investimentos. E isso tem sido possível também ao papel do deputado Hussein, que tem nos ajudado a aprovar importantes projetos na Assembleia”, afirmou Ratinho Junior.

Parque Urbano

Além de uma nova área de lazer e recreação, o futuro Parque do São Cristóvão vai ajudar na contenção de enchentes, na preservação ambiental e na valorização das características ambientais da área. Isso vai permitir um crescimento sustentável dessa região da cidade, unindo desenvolvimento e preocupação com a mata local. O projeto está sendo finalizado pela prefeitura e, em seguida, passará por correções na secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo antes de a obra ser licitada.

“Agradeço ao deputado Hussein por ter abraçado mais esse projeto, como grande parceiro que tem sido de União da Vitória e da nossa população. Esse parque vai ser muito importante em vários aspectos: social, ambiental, urbanístico, de lazer. Meu muito obrigado também ao Governo Ratinho Junior, que tem sido exemplo na pandemia e está transformando União da Vitória”, disse o prefeito Bachir Abbas.