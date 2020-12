Hussein Bakri assina ordem de serviço para início da obra do Centro de Convivência da Terceira Idade de Pinhão

Foi assinada em Pinhão, na sexta-feira (11), a ordem de serviço autorizando o início da construção do Centro de Convivência da Terceira Idade. No valor de R$ 350 mil, a obra será custeada com uma emenda parlamentar destinada ao município pelo deputado, Hussein Bakri (PSD). Os recursos oriundos da Secretaria do Desenvolvimento Urbano (SEDU) são a fundo perdido, ou seja, não precisarão ser reembolsados pela prefeitura ao Governo do Estado.

“O atendimento à terceira idade é uma das políticas estabelecidas como prioritárias pelo Governador Ratinho Junior, e centros de convivência como esse de Pinhão estão entre as principais ações para promover a socialização dos nossos idosos e orientações sobre saúde, alimentação e a necessidade de lazer. Será uma estrutura completa para que eles possam viver mais e com mais qualidade”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Os recursos para a obra atendem a um pedido da vereadora, Letícia Martins, e, do Grupo Funcional da Terceira Idade Sorriso e Vida. A construção, de 243,5 metros quadrados, ficará na Rua Expedicionário Amarílio Lima. “Apresentamos essa reivindicação ao deputado Hussein e, de imediato, ele passou a se empenhar para viabilizar os recursos necessários para tornar esse sonho realidade. A obra vai fazer toda a diferença para os nossos idosos, que até então precisavam fazer suas atividades de dança, teatro, artesanato cada semana em um local diferente e agora terão uma sede para isso”, explicou a vereadora.