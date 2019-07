Hussein Bakri comemora conclusão das obras de recuperação da PR-170

Após anos de espera, a comunidade do sul do Paraná vai receber a PR-170 completamente reformada. O trecho de 45 km entre Bituruna e o trevo da BR-153 teve todo o pavimento recuperado, num investimento de R$ 12 milhões do Governo do Estado.

“Essa era uma luta antiga da nossa região e, há muito tempo, eu vinha recebendo dezenas de pedidos de lideranças locais para agilizarmos juntos uma solução para essa rodovia tão importante. Garantir a infraestrutura necessária para que o Estado possa se desenvolver é uma das prioridades do Governador Ratinho Junior e, podem ter certeza, que o Sul do Paraná vai receber muitos outros investimentos ao longo destes quatro anos”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo e represente da região na Assembleia Legislativa.

O trecho recuperado vai do Garrafão de Bituruna com a PR-446 até o trevo da BR-153, na divisa de Bituruna com General Carneiro. Concluída a aplicação de uma camada de rolamento totalmente nova e a realização das benfeitorias necessárias – como pintura e sinalização –, resta apenas a instalação dos tachões de LED (tartarugas) que sinalizam a rodovia.

A obra na PR-170 é mais uma conquista para a malha rodoviária do sul do Estado. Há um mês, ao lado do deputado Hussein Bakri, o Secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, anunciou que a BR 476 – entre União da Vitória e Curitiba – será incluída no novo Anel de Integração das rodovias do Paraná. O trecho também será duplicado e revitalizado a partir do ano que vem.