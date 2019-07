Hussein Bakri comemora entrega de 37 casas populares a agricultores de General Carneiro

Numa luta do deputado, Hussein Bakri (PSD), desde o mandato passado, a Cohapar entregou as chaves de 37 novas casas populares a famílias de pequenos produtores agrícolas da área rural de General Carneiro. A conquista é fruto de uma parceria entre governo do estado, governo federal e prefeitura, e envolveu um aporte de R$ 1,1 milhão dentro do Programa Nacional de Habitação Rural.

“O direito à moradia está previsto na Constituição Federal. Mas, infelizmente, ainda há milhares de brasileiros vivendo em situações precárias. Por isso, é uma alegria imensa ver a emoção dessas famílias ao finalmente ter sua casa própria. Este é um dos nortes do governo Ratinho Junior: trabalhar dia e noite para que os paranaenses que mais precisam tenham uma vida digna”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante oficial de General Carneiro junto ao governo do estado.

Os imóveis – com 47 metros quadrados divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço – foram construídos dentro das propriedades de cada família. Pelas regras do programa, os produtores beneficiados apresentam renda bruta familiar de no máximo R$ 15 mil ao ano. A partir de agora, eles pagarão apenas 4% dos custos da moradia, num financiamento dividido em quatro parcelas anuais de R$ 285.

“É uma questão de dignidade, de qualidade de vida dessas pessoas. O que para muita gente pode parecer uma coisa tão simples, para outros possuir a casa própria é o maior sonho. Por isso, é uma alegria poder ter contribuído com essa conquista tão especial na vida dessas famílias”, disse o prefeito, Luis Otávio Saraiva, o Gaúcho.