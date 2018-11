Hussein Bakri compõe equipe de transição na função de líder do governo

Com o trabalho de tramitar todo o processo Legislativo e cuidar dos projetos dentro da Assembleia Legislativa, o deputado estadual, Hussein Bakri, compõe a equipe de transição do governador eleito, Ratinho Júnior.

Apesar de não ter sido oficialmente apresentado como líder do futuro governo, Bakri, já assumiu a função de tratar de todos os assuntos que serão discutidos ainda este ano na ALEP, inclusive do orçamento para 2019.

Cauteloso, Ratinho procura anunciar os futuros secretários aos poucos, avaliando cada detalhe dos nomes indicados por ele para cada pasta. Além disso, Júnior aguarda o estudo que a Fundação Dom Cabral está fazendo para saber quais secretarias continuarão em seu governo.

Na sessão plenária desta quarta-feira (28), Hussein Bakri pediu adiamento da votação do orçamento, que entraria na pauta do dia, para que a equipe de transição possa avaliar alguns detalhes com mais tempo. O deputado já tem se pronunciado na imprensa como futuro líder, mas, aguarda ser oficialmente anunciado.

“Estou tratando de vários projetos e assuntos em conjunto com a equipe de transição. Não sabemos ainda quais deputados irão compor o governo para que eu possa assumir a liderança, mas, já tive o convite do nosso governador Ratinho Júnior” afirmou Hussein Bakri.