Hussein Bakri confirma vôos de carreira entre Curitiba e União da Vitória

Desde que o Governador Ratinho Junior me confiou a missão de ser Líder do Governo na Assembleia Legislativa, sempre afirmei que, na mesma medida do ônus do cargo, iria fazer de tudo para usar o bônus em prol da região Sul do Paraná. Essa é a melhor forma de poder retribuir a todos que me permitiram chegar ao meu maior desafio em mais de 30 anos de vida pública. E, em apenas sete meses de gestão, o Governo vai oficializar nesta quarta-feira uma conquista esperada há anos pela nossa gente: União Vitória terá vôos de carreira regular até Curitiba. No total, o programa Voe Paraná ligará 11 municípios do interior do Estado até a Capital, numa medida importantíssima para alavancar o desenvolvimento regional e gerar emprego e renda.