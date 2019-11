Hussein Bakri costura acordo com a APP e governo não fechará nenhuma escola no Paraná

Numa articulação do

deputado Hussein Bakri (PSD), a Secretaria da Educação garantiu que nenhuma

escola estadual será fechada neste ano. Em consenso com a APP-Sindicato, ficou

acordado que os 15 colégios envolvidos nesse debate continuarão abertos e

manterão as matrículas para as séries que têm atualmente. Ao longo do ano

letivo de 2020, essas escolas serão acompanhadas de perto pela SEED para

avaliar a relação oferta-procura do número de alunos e, então, definir se elas

têm condições de seguirem funcionando.

“Ficou demonstrado

aquilo que prega o governador, Ratinho Junior: diálogo e aprofundamento dos

debates sempre na busca do consenso. A educação é uma luta de todos nós e uma

das prioridades dessa gestão. Por isso, todas as escolas serão mantidas,

nenhuma será fechada”, afirmou Hussein Bakri. O parlamentar é Líder do Governo

e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.

A reunião da manhã

desta quarta-feira (6), foi realizada no gabinete da Liderança do Governo com a

presença dos deputados, Professor Lemos, e, Luciana Rafagnin; do Chefe de

Gabinete da SEED, Josimar Bochine; de representantes da APP-Sindicato; e dos

diretores das escolas envolvidas no debate.

No encontro, foi

estabelecido o prazo de um ano para que esses colégios envolvam a comunidade

escolar e se apresentem como Instituições com demanda suficiente para

continuarem abertos. “Com a ajuda do deputado Hussein, fizemos uma reunião

bastante positiva e tivemos um avanço importante. O governo vai manter as

escolas em funcionamento e permitir que esse debate se aprofunde em 2020,

inclusive com a expectativa de manter as escolas e ampliar o número de vagas e

investimentos. Essa deliberação de hoje apazigua uma pauta importante”,

comemorou o Presidente da APP-Sindicato, Hermes Leão.