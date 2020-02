Hussein Bakri cumpre agenda em municípios do sul do Paraná

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), visitará municípios do Sul do estado entre quinta-feira e sábado. A agenda começa em Paula Freitas, onde ele entregará a ordem de serviço para as obras de reforma da APAE. Da mesma forma, em União da Vitória, autorizará a reforma do Colégio Estadual Astolpho Macedo de Souza. Em General Carneiro, participará da reinauguração do Colégio Estadual Pedro Araújo Neto (CEPAN).

Por sua vez, em Bituruna, fará a entrega de 25 casas populares da Cohapar. No sábado, o parlamentar marcará presença na abertura da 29ª Festa da Melancia, em Paula Freitas, e do 4º Festival de Verão, em União da Vitória.

SERVIÇO

13/02 (quinta-feira)

Paula Freitas

Horário: 11h30

Local: Avenida Agostinho de Souza, 730

Entrega da ordem de serviço das obras da APAE

14/02 (sexta-feira)

União da Vitória

Horário: 8h30

Local: Rua dos Expedicionários, 158, São Basílio Magno

Autorização da reforma do Colégio Estadual Astolpho Macedo de Souza

General Carneiro

Horário: 11h

Local: Rua Presidente Kenedy, 200, Centro

Reinauguração do Colégio Estadual Pedro Araújo Neto (CEPAN)

Bituruna

Horário: 15h

Local: Rua Neusa Raquel Furlan Rubbo, s/n, Bairro São João

Entrega de 25 casas populares da Cohapar

15/02 (sábado)

Paula Freitas

Horário: 11h

Local: Parque Guairacá

Abertura da 29ª Festa da Melancia

União da Vitória

Horário: 13h30

Local: Parque Linear

Abertura do 4º Festival de Verão