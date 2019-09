Hussein Bakri cumpre agenda hoje e amanhã em União da Vitória

Hoje o deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), faz, as 19h,

uma reunião pública com os moradores do Bairro São Sebastião, no Salão

Paroquial da Paróquia, na rua Francisco Caus, 690, em União da Vitória. No

evento organizado pela Associação de Moradores, será discutida a construção do

novo Centro Comunitário e também de uma Capela Mortuária no bairro.

O deputado estadual Hussein Bakri (PSD) participa neste

sábado (7), às 14 horas, da reinauguração do Estádio Municipal Antiocho

Pereira, em União da Vitória. No evento, o Líder do Governo representa o

Governador Ratinho Junior, que estará nas comemorações do 7 de setembro, em

Curitiba.

A revitalização completa do estádio, que recebeu quase R$ 2

milhões de investimentos do governo do estado, vai beneficiar o esporte amador

de União da Vitória e também a Associação Atlética Iguaçu, que atualmente

disputa a 3ª Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol.

O evento terá homenagens a ícones do esporte local e a

ex-atletas do Iguaçu, além do sorteio de brindes. Na sequência, às 15 horas,

será realizado o jogo inaugural entre um selecionado de União da Vitória e o

Athlético Paranaense Master, campeão brasileiro de 2001.

A entrada é franca, e quem puder leve 1 quilo de alimento não

perecível para doação.