Hussein Bakri debate o desenvolvimento sustentável

Na data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, o deputado Hussein Bakri (PSD) se reuniu com o Secretário Estadual do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes, para discutir questões de desenvolvimento e sustentabilidade para o Sul do Paraná. Na pauta do encontro de quarta-feira (5), debateu-se o manejo da erva-mate, da bracatinga, da araucária e de outras espécies presentes na economia e no ecossistema da região.

“É fundamental que o poder público dê ao meio ambiente a atenção merecida, para que o crescimento econômico e social seja acompanhado do desenvolvimento sustentável. O governador, Ratinho Junior, e, o Secretário, Marcio Nunes, tem esse olhar no dia a dia de trabalho, para que o Paraná, que já é exemplo a outros estados em tantos aspectos, possa ser também uma referência em políticas ambientais”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo e representante do sul do estado na Assembleia Legislativa.

Uma das principais forças econômicas da região, a erva-mate, foi o tema central do encontro entre Hussein Bakri e Marcio Nunes, que discutiram o manejo sustentável, formas de fortalecer a cadeia produtiva bem como políticas públicas e projetos de lei que possam auxiliar na produção. Na conversa, o Líder do Governo destacou que a Associação dos Amigos da Erva-Mate de São Mateus do Sul – que também reúne os municípios de Antonio Olinto, Mallet, Rebouças, Rio Azul e São João do Triunfo – é a primeira e única do Brasil a ser reconhecida nacionalmente com o selo de qualidade do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Em paralelo, ambos também trataram do manejo de uma série de árvores nativas da região, entre as quais a bracatinga, que, por ter um crescimento mais rápido que as demais espécies, precisa ser manejada. Também abordaram a araucária, cujo manejo adequado permite melhoria genética, ganho de qualidade florestal e de variabilidade, além de favorecer outras espécies ameaçadas de extinção, como a imbuia, ao evitar a competição e possibilitar o desenvolvimento adequado de todas elas.

“Já há experiências bem sucedidas com agricultores do sul do Paraná que estão desenvolvendo o manejo sustentável da erva-mate ou mesmo de plantas medicinais dentro da floresta de araucária e de outras espécies. É uma relação ganha-ganha, no aspecto econômico e também no ambiental. Por isso, precisamos fortalecer essa cadeia”, defendeu Hussein Bakri.