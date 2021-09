Hussein Bakri, Deputado Estadual e Líder do Governo

Aprovamos hoje na Assembleia Legislativa projeto que adequa e atualiza o título de utilidade pública estadual do Asilo Lar de Nazaré, de União da Vitória. A alteração é importante para que a entidade possa receber recursos públicos estaduais e, assim, reforçar o brilhante trabalho realizado com muito amor e carinho em favor de 35 idosos. Na figura da Mari Dissenha, parabenizo a dedicação de todos que se doam de corpo e alma ao Lar de Nazaré e reforço o meu compromisso em ajudar a melhorar cada vez mais a infraestrutura do local e o atendimento aos nossos irmãos da melhor idade!