Hussein Bakri destaca ação positiva de audiência pública sobre acidentes em rodovias

Mais sinalização, treinamento intensivo aos funcionários das obras nas rodovias, investimentos em painéis de led que prendem a atenção dos motoristas, entre outras providências, já podem ser vistos com freqüência nas estradas pedagiadas do Paraná. Tudo graças ao empenho e trabalho do deputado Hussein Bakri, que em Outubro de 2017 promoveu uma audiência pública que tratou sobre o grande número de acidentes nas rodovias estaduais.

Nesta audiência, todas as concessionárias de pedágio do Paraná estiveram presentes, além da Agência Reguladora do Estado (AGEPAR), da Polícia Federal e de entidades ligadas ao trânsito para debater a questão dos acidentes. Apesar de ficar claro que a maior parte dos acidentes acontecem por imprudência dos motoristas, verificou-se que as Concessionárias não estavam cumprindo com as regras de concessão indicadas pela AGEPAR. Por fim, após um debate produtivo, todas se comprometeram a investir em sinalização e treinamento, tendo o Ministério Público assumido o papel de fiscalizar o cumprimento das regras.

Na sessão plenária de ontem, 20, o deputado Hussein Bakri usou da tribuna para elogiar o trabalho das Concessionárias: “As normas de sinalização estão sendo cumpridas. Os bandeirinhas estão sendo treinados com cursos de capacitação. Foram pequenas mudanças feitas, mas que já pudemos ver as diferenças ao percorrer as estradas. Quero destacar aqui a importância de se levar a sério os temas das audiências públicas, e parabenizar as Concessionárias por resolverem os problemas pontuais. As vidas que transitam nas estradas paranaenses também agradecem”, afirmou o deputado Hussein Bakri.