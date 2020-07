Hussein Bakri destaca aprovação de projeto que vai aumentar a competitividade e as receitas da Sanepar

A Assembleia Legislativa aprovou na tarde de

segunda-feira (13), em primeira discussão, o projeto de lei 416/2020, pelo qual

o Governo Ratinho Junior pretende tornar a Sanepar mais competitiva no mercado

e gerar maiores receitas para a empresa.

O Líder do Governo,

deputado, Hussein Bakri, explica que a proposta se faz necessária devido à recente

aprovação pelo Congresso do novo marco legal do saneamento básico, que vai

estimular investimentos privados no setor, hoje dominado por empresas públicas.

A alteração na Lei

Estadual 4.684/1963 autoriza a Sanepar a ampliar sua área de atuação –

inclusive no exterior –, por meio da comercialização da energia gerada em suas

unidades, da negociação de serviços e direitos decorrentes de seus ativos patrimoniais,

da utilização de redes para a instalação de fibras óticas.

A estatal poderá operar esses novos negócios

por meio de sociedades de propósito específico (SEP), modelo em que se

constitui uma nova empresa para atuar exclusivamente em determinados

empreendimentos.

Com essas mudanças, a Sanepar busca tarifas

mais baixas e maior eficiência de gestão, de forma a atingir 100% de saneamento

básico no Paraná até 2033, como prevê a nova legislação.

Conforme duas emendas

apresentadas ao texto, os lucros advindos desses novos negócios poderão ser

revertidos na redução da tarifa de água e esgoto e, nessas expansões de

atividades, funcionários de carreira da Sanepar terão preferência para ocupar

cargos de chefia.