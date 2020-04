Hussein Bakri destaca decreto que suspende desconto de consignados na folha dos servidores por três meses

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), destacou na sessão desta segunda-feira, (20), a edição do Decreto 4.530, que permite a suspensão dos descontos de empréstimos consignados na folha de pagamento dos servidores estaduais por três meses. Pela regra em vigor desde a última sexta-feira (17), o funcionário terá de solicitar a suspensão, diretamente, à instituição contratada. As parcelas suspensas serão jogadas para o fim do contrato, enquanto eventuais juros ficarão a cargo do próprio servidor.

“Esse era um pleito importante dos servidores, que, inclusive, já tinham procurado diversos deputados com esse pedido. Sensível ao momento vivido pelo Estado em meio à pandemia do coronavírus, o Governador, Ratinho Junior, editou esse decreto para dar fôlego financeiro aos nossos servidores e aposentados ao longo dos próximos três meses”, afirmou Hussein.