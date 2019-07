Hussein Bakri destaca investimentos na segurança pública e redução nos índices de criminalidade

Líder do Governo participou de entrega de nove viaturas às polícias Civil e Militar de Ponta Grossa, União da Vitória, Lapa e Telêmaco Borba

O deputado Hussein Bakri (PSD)

participou, nesta segunda-feira (15), da entrega de nove viaturas às polícias

Civil e Militar para os municípios de Ponta Grossa, União da Vitória, Lapa e

Telêmaco Borba. Os novos veículos, cujo valor chegou a R$ 1,5 milhão, fazem

parte de um grande pacote de investimentos do Governador Ratinho Junior (PSD)

na área da segurança pública, que prevê ainda a contratação de 2.560 policiais

militares, 400 policiais civis e 96 profissionais para a Polícia Científica.

“Nossas forças de segurança já comprovaram sua competência e

sua capacidade técnica. Em apenas seis meses de gestão, os índices de

criminalidade caíram consideravelmente, mostrando os resultados de um Paraná

inovador e que valoriza os seus policiais. Vocês são heróis pelo trabalho que

fazem e sempre terão nosso apoio no que for preciso para se fortalecerem cada

vez mais”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo e representante de

Ponta Grossa e União da Vitória na Assembleia Legislativa.

Na cerimônia realizada no 1° Batalhão da Polícia Militar em

Ponta Grossa, o parlamentar ressaltou o trabalhado comandado pelo ex-secretário

da Segurança Pública, General Carbonell, e pelo atual chefe da pasta, Coronel

Marinho. Nos primeiros quatro meses deste ano, por exemplo, o número de prisões

no Paraná aumentou 334% na comparação com o mesmo período de 2018, enquanto o

índice de homicídios dolosos caiu 32%.

Segundo Hussein Bakri, as estatísticas são um sinal claro do

acerto em reforçar um trabalho que vem dando tão certo. Além dos veículos

entregues nesta segunda-feira para o fortalecimento das ações ostensivas da PM,

o Governo está finalizando a compra de cinco helicópteros para as forças de

segurança do Estado – as aeronaves ficarão em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina

e Maringá. A aquisição vai aumentar de quatro para nove a frota aérea da

Polícia Militar.

“Como Líder do Governo, venho trabalhando junto aos deputados

da base aliada para aumentarmos os recursos da segurança pública no orçamento

que votaremos no segundo semestre. Os paranaenses de bem podem ter certeza que

o Governo Ratinho Junior está trabalhando com afinco para vencer essa luta

diária contra a criminalidade”, finalizou Hussein Bakri.