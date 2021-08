Hussein Bakri destaca oferta de cursos de formação profissional

Líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), participou na noite desta quinta-feira (29) de dois eventos ligados ao setor educacional de União da Vitória. No Cine Luz, foi realizada a formatura do Curso de Elétrica Automotiva do Programa Carreta do Conhecimento. Já no Colégio Estadual Túlio de França, houve a aula inaugural do Curso Técnico em Segurança do Trabalho.

“União da Vitória oferece para o município e também para a região todas as modalidades de ensino dos grandes centros, como escolas rurais, em tempo integral, militar, cívico-militar. Mas é importante dar um passo, além disso, e, preparar os alunos para o mercado de trabalho, pois nós sabemos da dificuldade do primeiro emprego. Por isso, é motivo de muita felicidade participar de eventos como esse, que são a garantia de formação de alto nível profissional para os jovens do Sul do Paraná”, destacou Hussein Bakri.

Iniciado ontem após uma luta encabeçada por Bakri e pelo chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Carlos Polsin, o curso em Segurança do Trabalho será gratuito para jovens a partir de 18 anos e com Ensino Médio completo. As aulas serão no período noturno para 35 alunos, durante dois anos. Depois de formados, os jovens terão um vasto campo de atuação na região em diversos setores que necessitam desses profissionais, como indústrias, comércios, hospitais, construção civil, instituições de ensino, entre outros.

Já a Carreta do Conhecimento é um programa oferecido numa parceria entre SENAI, Volkswagen e Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF). Segundo a coordenadora regional da pasta, Gabi Bakri, estão se formando cerca de 50 jovens com mais de 18 anos no curso de Elétrica Automotiva. Nas aulas, eles aprenderam a fazer a manutenção dos sistemas eletroeletrônicos de veículos e, a partir de agora, poderão atuar em montadoras, concessionárias, oficinas, revendedoras de peças, etc.

“Não há desenvolvimento social e econômico sem educação. Por isso, ações como a Carreta do Conhecimento são tão importantes, sobretudo ao mostrar que poder público e iniciativa privada podem e devem trabalhar juntos em prol da população mais vulnerável”, afirmou Gabi Bakri.