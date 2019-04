Hussein Bakri destaca valorização da PM

Numa articulação que contou com a participação

do deputado, Hussein Bakri (PSD), o governador, Ratinho Junior (PSD), autorizou

o pagamento das promoções dos Praças da Polícia Militar do Paraná. No total,

1.063 militares estaduais serão beneficiados, sendo 23 subtenentes, 641

sargentos e 399 cabos.

Esses profissionais foram promovidos em dezembro

de 2018, mas ainda não receberam o novo subsídio. Serão R$ 680 mil por mês, a

serem pagos já na folha de abril.

“Em primeiro lugar, trata-se de um direito dos

Praças, que precisam desse incremento para poder avançar na carreira sob pena

de terem reflexos negativos até mesmo em suas aposentadorias. E, mais do que

isso, é uma forma de valorizar esses profissionais que, diuturnamente, estão

nas ruas para proteger mais de 11 milhões de paranaenses”, afirmou Hussein

Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

“É um reconhecimento aos homens e mulheres da

corporação, cujo trabalho já resultou na queda de 37% no índice de homicídios

em Curitiba e de 19% em todo o estado”, finalizou o parlamentar do PSD.