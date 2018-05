Hussein Bakri destacou trabalho da COHAPAR em entrega de casas em Mallet

Na tarde da última sexta-feira, 11, o deputado Hussein Bakri participou da cerimônia de entrega de 19 casas rurais em Mallet que totaliza mais de 600 mil reais. As famílias contempladas têm renda anual de até 15 mil reais.

O secretário de Habitação do Paraná (COHAPAR), Nelson Cordeiro Justus, fez a entrega das chaves das casas para as famílias contempladas. O prefeito de Mallet, Moacir Szinzelski, aproveitou a ocasião para salientar o trabalho do deputado Hussein Bakri: “Para nós é uma satisfação trabalhar com o deputado Hussein, que tem grande participação na maioria dos investimentos de Mallet”, disse.

“Mallet tem um grande administrador. O prefeito Moacir faz um belíssimo trabalho por Mallet, e por isso é detentor de todos os elogios na tarde de hoje, pois a prefeitura também colocou recursos na construção dessas casas”, afirmou Hussein.

Estiveram presentes também vereadores do município, funcionários da Cohapar de União da Vitória, os chefes da Emater e Seab.