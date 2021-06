Hussein Bakri destina cerca de R$ 700 mil para a infraestrutura urbana de União da Vitória

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU) deu nesta semana o aval para o início de quatro obras em União da Vitória, ao autorizar a homologação das licitações. Provenientes de emendas parlamentares indicadas pelo deputado, Hussein Bakri (PSD), os recursos na ordem de R$ 686 mil vão beneficiar os bairros São Sebastião, João Paulo e Bento Munhoz. A verba está sendo destinada ao município a fundo perdido, ou seja, não terá de ser reembolsada ao Estado.

“Mesmo em meio às dificuldades enfrentadas neste momento de pandemia, o Governo vem mantendo os investimentos previstos nos municípios, garantindo a melhoria nas políticas públicas ofertadas à população. Nesse sentido, o secretário João Carlos Ortega confirmou a liberação definitiva desses recursos com os quais eu havia me comprometido nas visitas que tenho feito aos bairros de União da Vitória desde o início do mandato. São investimentos significativos dentre muitos outros que a cidade ainda terá ao longo do Governo Ratinho Junior”, afirmou Hussein Bakri, que é o Líder do Executivo estadual na Assembleia Legislativa.

Conforme ofícios da SEDU, a prefeitura de União da Vitória está autorizada a seguir com os trâmites para a assinatura do contrato com as empreiteiras e a emissão da ordem de serviço para o início das obras. No bairro São Sebastião, serão construídos uma capela mortuária (R$ 225 mil) e um centro comunitário (R$ 197 mil). Haverá ainda trabalhos de reforma e ampliação da capela mortuária do João Paulo (R$ 180 mil) e do centro comunitário do Bento Munhoz (R$ 84 mil).