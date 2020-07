Hussein Bakri destina mais de R$ 1 milhão para a saúde do Sul e Centro-Sul do Paraná

Em meio à pandemia do

coronavírus, a Secretaria de Estado da Saúde liberou nesta quarta-feira (08),

emendas do deputado Hussein Bakri (PSD), que somam R$ 1.150.000 para quatro

municípios do Sul e do Centro-Sul do Paraná. Os recursos serão destinados a

fundo perdido para Antônio Olinto, Cruz Machado, Pinhão e São Mateus do Sul.

“O Governador Ratinho

Junior estabeleceu o municipalismo como uma das bandeiras de destaque do seu

mandato e pediu a toda sua equipe que isso seja reforçado agora, neste momento

de enfrentamento ao coronavírus. E temos trabalhado muito ao lado do secretário

Beto Preto para poder suprir as demandas dos municípios que delegaram a mim a

responsabilidade de representá-los junto ao Executivo estadual”, afirmou

Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Conforme os repasses

habilitados na última quarta-feira, Antônio Olinto e Cruz Machado receberão

cada um uma ambulância de suporte básico; em Pinhão, serão reformadas três

Unidades Básicas de Saúde; e será construída uma UBS na comunidade da Vargem

Grande, em São Mateus do Sul.

Agora, as prefeituras

irão encaminhar a documentação exigida para a respectiva Regional de Saúde e,

assim que a verificação estiver completa, os recursos serão repassados aos

municípios.

Foto: deputado Hussein

Bakri e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.