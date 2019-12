Hussein Bakri destina R$ 1,4 milhão à saúde do sul do Paraná

Por indicação do deputado Hussein Bakri (PSD), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) liberou, nesta quarta-feira (11), R$ 1,4 milhão para os municípios de Antônio Olinto, Bituruna e Cruz Machado. Além disso, para reforçar o atendimento regional da saúde no sul do Paraná, União da Vitória vai receber um Ambulatório Multiprofissional Especializado, num investimento de R$ 8 milhões. No total, o Governo do Estado vai destinar R$ 168 milhões a 297 cidades do Paraná.

“Esses recursos são fruto da economia feita pelo governo ao longo do ano e foram direcionados a partir de indicações dos deputados, que, por estarem em contato direto com os prefeitos, podem auxiliar a Sesa a investir de forma mais adequada. Essa parceria com as prefeituras vai permitir que os paranaenses se tratem perto de casa e da família, sem a necessidade de andar quilômetros em busca de atendimento médico”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) e representante do Sul do Paraná na Assembleia Legislativa.

Segundo o governo, os recursos serão depositados até o dia 21 de dezembro, na modalidade fundo a fundo. As indicações feitas pelo deputado Hussein Bakri ao sul do estado são as seguintes: equipamentos para Antônio Olinto; reforma do Hospital São Vicente de Paula, de Bituruna; ambulância e construção de unidade básica de saúde (UBS) para Cruz Machado.

Já União da Vitória sediará um dos dez Ambulatórios Multiprofissionais Especializados (AMMEs), que será gerenciado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu (Cisvali). Os projetos foram elaborados pela Paraná Edificações. Cada unidade terá até quatro mil metros quadrados, numa proposta de atendimento interdisciplinar, com acesso a exames, consultas, tratamento e orientação terapêutica nas diferentes linhas prioritárias de cuidado, como a materno-infantil, saúde do idoso, hipertensão, diabetes e saúde mental.

“Saúde é uma das grandes preocupações do estado e não pode ficar concentrada na capital. Estamos potencializando os hospitais regionais e filantrópicos e também os consórcios municipais. Queremos acabar com o trânsito para quem faz hemodiálise, radioterapia ou uma pequena cirurgia, para que não tenham que andar 400 quilômetros”, afirmou o Governador Ratinho Junior.