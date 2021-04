Hussein Bakri destina R$ 183 mil para reforma da Sede da Melhor Idade de União da Vitória

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU) autorizou, nesta quarta-feira (31), a prefeitura de União da Vitória a licitar a reforma da Sede da Melhor Idade, em São Cristóvão.

Orçada em R$ 183 mil, a obra será custeada por uma emenda parlamentar destinada ao município pelo deputado Hussein Bakri (PSD).

Os recursos são a fundo perdido, ou seja, não terão de ser reembolsados ao Governo do Estado pela administração do prefeito Bachir Abbas.

A obra incluirá a reforma do piso do salão principal e também a construção de uma sala anexa para a prática de artesanato e outras atividades.

“O Brasil caminha para o envelhecimento da população e é preciso garantir políticas públicas que assegurem aos nossos idosos dignidade e qualidade de vida, por meio de acesso a saúde, assistência social, cultura, esporte, habitação”, afirma Hussein Bakri.

Também numa articulação do Líder do Governo Ratinho Junior, União da Vitória receberá um Condomínio do Idoso, que, num investimento de mais de R$ 5 milhões da Cohapar, terá casas populares e ampla infraestrutura para pessoas com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade.