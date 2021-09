Hussein Bakri discute com o IPHAN repasse de bens da extinta Rede Ferroviária

O deputado, Hussein Bakri, esteveno dia 14, na Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em Curitiba, para tratar de demandas de União da Vitória, Mallet e Rio Azul.

Na pauta, houve a discussão sobre o repasse a cada um dos três municípios de bens da extinta Rede Ferroviária Federal SA (RFFSA).

Acompanharam o parlamentar o prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas; o prefeito de Rio Azul, Leandro Jasinski e a secretária de Planejamento de Mallet, Lady Farias.

O objetivo é que os municípios possam utilizar os espaços em políticas públicas a favor da população.

Prefeito de União da Vitória entre 2001 e 2008, Hussein Bakri, comprou à época, por exemplo, o prédio da Estação União e o terreno onde hoje está instalado o SESC/SENAC.

“Estamos falando de prédios e terrenos que já não apresentam serventia ao patrimônio do Governo Federal, mas que podem fazer a diferença no dia a dia desses municípios. Nos anos 2000, fizemos esse movimento em União da Vitória e os resultados estão aí até hoje, em espaços com estruturas importantes para a cidade”, ressaltou o Líder do Governo.