Hussein Bakri e Bachir Abbas discutem projetos de saúde, infraestrutura e meio ambiente em Curitiba

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), articulou uma série de reuniões do prefeito, Bachir Abbas, em Curitiba neste início de semana. Os dois estiveram com os secretários Sandro Alex (Infraestrutura), Beto Preto (Saúde) e Marcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e Turismo) para tratar de novos projetos para União da Vitória em 2021.

“O Paraná tem 399 cidades e, se o prefeito não correr atrás, não consegue levar recursos e investimentos para o seu município. Já fui prefeito e posso afirmar que esse é o maior segredo de uma boa administração. Como deputado, representante de União da Vitória, estou cumprindo o meu papel de ajudar o Bachir nos projetos junto ao Governo do Estado, para que ele possa fazer um grande mandato em prol da nossa população”, disse Hussein Bakri.

Segundo o parlamentar, as agendas em Curitiba trataram de recursos para pavimentação asfáltica de diversas ruas de União da Vitória; da reforma e construção de unidades de saúde; e de investimentos em parques e na área ambiental. Também participaram das reuniões o chefe de gabinete da prefeitura, Aref Bakri, e o secretário municipal de Saúde, Fernando Ferencz.

“É importante dizer para a população que essas obras não acontecem da noite para o dia. Há todo um processo de maturação a ser seguido e que leva alguns meses: projeto, licitação, ordem de serviço e só então o início dos trabalhos. Por isso, o Bachir está presente regularmente em Curitiba já nos dois primeiros meses de mandato para acelerar esse cronograma”, finalizou Hussein Bakri.