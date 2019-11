Hussein Bakri e Beto Preto anunciam R$ 2,3 milhões para APMI e São Camilo

Numa articulação encabeçada pelo deputado Hussein Bakri (PSD), o governo do estado garantiu a liberação de mais de R$ 2,3 milhões para a saúde de União da Vitória e todo o sul do Paraná. Os recursos serão destinados à aquisição de novos equipamentos para os hospitais: Regional São Camilo e Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI). O investimento vai beneficiar os mais de 177 mil habitantes da 6ª Regional de Saúde.

“Esse é mais um gesto do governo Ratinho Junior de que irá apoiar, incondicionalmente, os municípios e em particular o sul do estado. Os recursos anunciados hoje pelo Secretário, Beto Preto, são a garantia da continuidade da excelência no tratamento de saúde que é ofertado nesses dois hospitais. Quem me conhece do tempo de prefeito sabe que eu corro atrás e essa é mais uma conquista de muitas outras que ainda virão para a nossa região”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo e representante do sul do Paraná na Assembleia Legislativa.

Na primeira visita da manhã desta quinta-feira (21), Hussein e Beto Preto estiveram no Hospital Regional São Camilo e anunciaram a liberação de quase R$ 1,3 milhão. Com esse recurso, serão adquiridos um microscópico cirúrgico, um arco cirúrgico (intensificador de imagem) e um conjunto endoscópio (torre de vídeo). O Líder do Governo e o Secretário da Saúde ainda conheceram o projeto de ampliação e reforma da instituição, que também deverá receber apoio financeiro do governo do estado.

Na sequência, ambos foram ao Hospital APMI, onde se reuniram com a direção e funcionários para ouvir as principais demandas. A instituição vai receber R$ 665 mil em equipamentos materno-infantis e mais R$ 400 mil em equipamentos para cirurgias de catarata.

“Queremos fazer uma saúde regionalizada, que encurte distâncias, que permita o tratamento dos pacientes mais perto de casa e dos familiares. Ao mesmo tempo, trabalhamos muito para melhorar e ampliar os serviços de saúde em todo o estado. E o deputado, Hussein, tem sido fundamental para podermos articular essas ações, em especial para a região sul. É evidente que a saúde é dinâmica, é um ciclo que nunca fecha e não temos dinheiro para tudo. Mas temos muita determinação para investirmos da melhor maneira possível os recursos em prol dos mais de 11 milhões de paranaenses”, declarou o Secretário Beto Preto.

Além de União da Vitória, a 6ª Regional de Saúde – que é chefiada por Henrique Cesar Guzzoni – abrange mais oito municípios: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória e São Mateus do Sul.