Hussein Bakri e Darci Piana destacam avanços do Paraná

Numa prestação de contas à população de Foz do Iguaçu e de toda a fronteira, o vice-governador, Darci Piana, e, o Líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado, Hussein Bakri (PSD), fizeram um balanço dos nove primeiros meses da gestão Ratinho Junior. Ambos também destacaram diversas conquistas para a região nesse curto espaço de tempo, como o início das obras da segunda ponte até o Paraguai em parceria com Itaipu e o aporte de R$ 11,3 milhões no Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

“O governo já fez tanta coisa, já avançou em todas as áreas, que nem parece que se passaram apenas nove meses. A principal missão que o Governador deu a toda a sua equipe é fazer uma gestão ágil e eficiente, que dê respostas rápidas e com qualidade aos mais de 11 milhões de paranaenses. Além disso, foi feita uma economia significativa de recursos com cortes no tamanho da máquina, permitindo uma série de investimentos, muitos deles aqui na região de Foz”, afirmou Hussein Bakri, que é o indicado pelo prefeito, Chico Brasileiro, para representar o município junto ao governo do estado.

No evento realizado na Câmara de Vereadores, Bakri e Piana ressaltaram a redução do número de secretarias de Estado de 28 para 15, e, o remanejamento de algumas estruturas do Executivo, que permitirão uma economia anual de cerca de R$ 10 milhões. Além disso, tramita na Assembleia a segunda parte da reforma administrativa, que funde órgãos ligados à Secretaria da Agricultura e vai economizar R$ 16 milhões por ano aos cofres públicos.

Outro ponto destacado foi o recém-lançado banco de projetos estruturantes, que tem R$ 350 milhões reservados à preparação de obras de infraestrutura para solucionar os principais gargalos que ainda travam o desenvolvimento do estado. Nesse sentido, o governo também tirou do papel o Programa de Parcerias do Paraná (PAR), que prevê Parcerias Público-Privadas (PPPs) em diversos setores. As primeiras envolvem a concessão do Parque de Vila Velha, em Ponta Grossa; a construção e gestão da Penitenciária Industrial de Piraquara; a administração dos pátios de veículos do Detran; e, a criação de centrais de atendimento ao cidadão.

E especificamente para Foz do Iguaçu e região, Bakri e Piana destacaram a atenção especial que vem sendo dada ao turismo, para tornar o setor uma das principais matrizes econômicas do Paraná. Além disso, até o final do ano devem ser concluídas as obras do Viaduto Lyrio Bertoli, entre a BR-277 e a Avenida Costa e Silva; já estão autorizados R$ 750 mil para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Conjunto Habitacional Bubas; R$ 5,5 milhões serão destinados para pavimentação, recape e obras de dragagem na região do Jardim Central e do Parque Monjolo; e o primeiro Escritório de Inteligência Integrado do país estará funcionado em Foz até dezembro, numa parceria com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública para combater o tráfico de drogas e armas e desarticular organizações criminosas.