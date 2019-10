Hussein Bakri e Fomento Paraná discutem geração de emprego e renda

Com o objetivo de trazer

desenvolvimento ao sul do estado, o deputado, Hussein Bakri (PSD), trouxe a

diretoria da Fomento Paraná até a região sul do estado, na sexta-feira (4). Em

reuniões com prefeitos e lideranças políticas de Paula Freitas, Cruz Machado,

Porto Vitória e União da Vitória, o Diretor-Presidente do órgão, Heraldo Alves

das Neves, apresentou novas linhas de crédito a juros baixos disponíveis aos

municípios e aos empreendedores paranaenses.

“O Governador Ratinho

Junior vem tendo uma atenção especial com as micros e pequenas empresas, que

respondem por grande parte dos postos de trabalho no estado. Por meio de financiamentos

muito mais vantajosos do que os praticados pelo mercado, a Fomento Paraná será

uma parceira fundamental para prefeituras e empresários, o que, lá na ponta,

vai resultar na geração de emprego e renda”, afirmou Hussein Bakri. O

parlamentar é Líder do Governo e representante do Sul do Paraná na Assembleia

Legislativa.

A cada semana, diretores da Fomento Paraná percorrem um grupo

de cidades pelo estado para formalizar novas parcerias e ampliar a oferta de

financiamentos aos municípios e aos empreendedores. Na quinta-feira (3), por

exemplo, a diretoria do órgão esteve na região Centro-Sul, nos municípios de

Irati, Rebouças, Rio Azul e Mallet.

Nesses encontros, foram apresentadas algumas das mais

recentes linhas de crédito lançadas no Paraná. Uma delas é o Banco da Mulher

Paranaense, que, para incentivar o empreendedorismo feminino, oferece

financiamentos de R$ 1 mil a R$ 500 mil, com juros de menos de 1% ao mês. Já a

Fomento Fácil – voltada à micro e pequenas empresas em geral – oferece

financiamentos de R$ 20 mil a R$ 100 mil, com prazo de até 60 meses e juros a

partir de 1,09% ao mês.