Hussein Bakri e Guto Silva entregam kits de robótica a escolas da região Sul do Paraná

O Líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado, Hussein Bakri, e, o Chefe da Casa Civil, Guto Silva, entregaram na quinta-feira (14), em União da Vitória, kits de robótica a escolas estaduais do Sul do Estado. A ação inovadora integra o programa Robótica Paraná, que tem um investimento de R$ 9,1 milhões. O objetivo do Governo Ratinho Junior é oferecer aos alunos novas habilidades e conhecimentos para as profissões do futuro a partir das aulas de programação.

“Esse programa é uma imensa janela que se abre para os estudantes do Paraná, ao proporcionar a eles o acesso a uma educação moderna e atualizada e que é ofertada em países como Coreia do Sul, Japão, Finlândia. Com esses kits, os alunos poderão explorar toda a sua criatividade e, ao mesmo tempo, aprender e aplicar na prática conceitos de tecnologia” destacou o deputado Hussein Bakri.

As escolas do Sul do Paraná contempladas na primeira etapa do programa são: Santa Bárbara (Bituruna); São Francisco de Assis (General Carneiro); Duque de Caxias, Orlanda Santos, Turvo e Zuleide Portes (São Mateus do Sul); Neusa Domit e José de Anchieta (União da Vitória).

No total, mais de 2,5 mil kits estão sendo entregues – 10 por escola –, totalizando neste primeiro momento 257 colégios, e, cerca de 10 mil alunos de todo o Estado. O material é composto por notebooks e um conjunto de peças com 448 componentes eletrônicos, que inclui motores, sensores, atuadores e microprocessadores arduinos, por exemplo.

Dividido em três módulos de 42 aulas – um para cada série do Ensino Médio –, o conteúdo vai englobar programação de robótica básica, automação, conceitos de IoT (internet das coisas) e domótica – área relativa à integração de mecanismos tecnológicos em uma residência.

Cada aula é dividida em três momentos distintos: a contextualização, quando os alunos veem como o tema é aplicado no mundo real; depois, a parte de montagem, programação e testes; e, ao final, um momento de feedback, compartilhamento e organização do material. Para facilitar o processo de aprendizagem, os estudantes contarão com materiais didáticos como videoaulas e cartilhas digitais, com instruções gráficas detalhadas que elucidam o passo a passo de cada proposta de atividade.

“Daqui a 20 ou 30 anos, haverá profissões que ainda nem foram inventadas e que, obrigatoriamente, vão passar pela tecnologia, pela robótica. Esse kit representa oportunidade, esperança, significa democratizar o acesso ao emprego lá na frente. A partir de agora, os alunos da rede estadual terão a mesma oportunidade dos estudantes das escolas particulares, que já oferecem o aprendizado de robótica há um bom tempo”, ressaltou Guto Silva.

Participaram da entrega a coordenadora regional da Casa Civil, Gabi Bakri; o diretor-geral da Secretaria de Educação, Vinicius Neiva; o chefe do Núcleo Regional de Educação, Carlos Polsin; além de prefeitos, vereadores, lideranças políticas, diretores de escolas e professores da região Sul.