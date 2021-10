Hussein Bakri e Guto Silva se reúnem com empresários e lideranças políticas

O Líder do Governo, deputado Hussein Bakri, e o Chefe da Casa Civil, Guto Silva, comandaram duas importantes reuniões na sexta-feira, 15, em União da Vitória, para debater a retomada econômica no pós-pandemia e investimentos do Governo Ratinho Junior nas regiões Sul e Centro-Sul.

O primeiro encontro foi com empresários para discutir as ações do Estado com o objetivo de reaquecer a economia e, ao mesmo tempo, para colher sugestões e ouvir as principais demandas locais.

“O Paraná tem as finanças equilibradas, todas as certidões para obter financiamentos, os melhores índices de geração de emprego das últimas duas décadas, valores significativos de atração de novos negócios. Tomamos todas as medidas necessárias na pandemia para podermos retomar a economia com força, como está ocorrendo agora”, destacou Hussein Bakri.

Na sequência, numa reunião bastante concorrida com prefeitos, vereadores, chefes de Núcleo e lideranças políticas, foram apresentadas as principais ações e estratégias do Governo voltadas ao Sul e Centro-Sul do Estado, com foco no desenvolvimento regional.

“Não tenho dúvida em afirmar que a nossa região jamais viu um volume de investimentos dessa magnitude ao longo da história. O Governador Ratinho Junior é municipalista por natureza e sabe que, apoiando as 399 cidades do Estado, conseguirá levar melhoria na qualidade de vida e fazer a diferença no dia a dia dos paranaenses”, ressaltou Bakri.