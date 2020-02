Hussein Bakri e Presidente da SANEPAR cumprem agenda em União da Vitória

Líder do Governo na

Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), estará em União da

Vitória nesta quinta-feira (30), acompanhado do Presidente da SANEPAR, Cláudio

Stabile. Eles assinarão a obra de envelopamento da adutora da Ponte José Richa

e, na sequência, visitarão os trabalhos de esgoto no bairro São Bernardo.

No período da tarde,

ao lado do prefeito, Santin Roveda, Hussein participará da entrega de dois

veículos, para a educação e a assistência social.

Data: 30/01

(quinta-feira)

Horário: 11 horas

Local: Prefeitura

Assinatura da obra de

envelopamento da Ponte José Richa, seguida de visita às obras de esgoto no

bairro São Bernardo

Horário: 13h30

Local: Em frente à

Casa do Empreendedor

Entrega de dois

veículos (Educação e Assistência Social)

Horário: 14 horas

Local: Rádio CBN Verde

Vale

Entrevista ao vivo