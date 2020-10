Hussein Bakri e Ratinho Junior anunciam novos colégios cívico-militares no Sul do Paraná

Numa articulação do deputado, Hussein Bakri (PSD), o Sul do Paraná receberá dois colégios cívico-militares no novo projeto educacional desenvolvido pelo Governo Ratinho Junior (PSD). A partir do ano que vem, funcionarão nesse modelo as escolas estaduais: Novo Milênio, de Bituruna, e Bernardina Schleder, de União da Vitória. Além desses colégios indicados pelo Líder do Governo na Assembleia Legislativa, na região também será contemplada a Escola Eugênio de Almeida, de São Mateus do Sul. O objetivo da medida é contribuir com o processo promovido pelo Executivo estadual para a contínua melhoria da qualidade da educação no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

“Já temos no Paraná um nível de excelência no quadro de servidores da Educação, comprovado, recentemente, no maior salto do Brasil na avaliação do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Os colégios cívico-militares serão uma opção a mais aos pais que assim desejarem, com uma metodologia nova que virá para se somar ao grande trabalho que já vem sendo feito em prol dos nossos alunos nas 2,1 mil escolas estaduais, sob o comando do secretário Renato Feder”, afirmou Hussein Bakri, que é Presidente da Comissão de Educação da Assembleia.

De acordo com o programa, a gestão compartilhada entre militares e civis vai ocorrer do 6.º ao 9.º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. A implantação do modelo será de escolha livre da comunidade escolar por meio de consulta pública (votação) que será realizada ao longo desta semana.

Numa gestão compartilhada, as aulas continuarão sendo ministradas por professores da rede estadual, enquanto policiais militares serão responsáveis pelas áreas de infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividades cívico-militares. Haverá um diretor-geral e um diretor-auxiliar civis, além de um diretor cívico-militar e de dois a quatro monitores militares conforme o tamanho da escola. Todos esses policiais serão inativos e voluntários, sendo remunerados por meio de diárias criadas por lei em 2017.

As escolas terão uma carga horária maior para aprofundar temas como cidadania, civismo e educação financeira. O desempenho dos colégios será medido, continuamente, por meio de metas que serão traçadas, e os uniformes dos alunos serão adquiridos pela Secretaria da Educação. Em caso de haver muita procura, a ocupação das vagas pelos alunos será definida por sorteio.