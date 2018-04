Hussein Bakri e Rossoni viabilizam mais de 2,5 milhões em recursos para União da Vitória

Em uma de suas últimas ações na Casa Civil antes de assumir seu cargo como deputado federal, Valdir Rossoni atendeu pedidos do deputado Hussein Bakri para investimento em União da Vitória. No total foram mais de 2,5 milhões de reais em convênios, já assinados nesta quinta-feira, 05, pelo prefeito Santin Roveda, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná.

Os recursos serão investidos em pavimentação asfáltica no bairro São Cristóvão, na reforma da Praça Coronel Amazonas e na construção de uma capela mortuária para a região dos Conjuntos (Cristo Rei). Os pedidos foram solicitados ao deputado, Hussein Bakri, pelos vereadores de União da Vitória Almires Bughay, Diego dos Santos, Emerson de Souza, Joarez Tica, Ricardo Sass e Valdecir Ratko. Com os convênios já assinados, dentro de alguns dias os editais de licitação para as obras já devem ser entregues.

Hussein Bakri avaliou o trabalho conjunto com Rossoni: “Foi uma parceria muito importante para a região sul do Estado. Conseguimos viabilizar recursos importantes, e até nos últimos dias estamos assinando convênios e conseguindo a liberação de verbas. O trabalho de Rossoni como Chefe da Casa Civil foi impecável, ao lado do governador, Beto Richa”, afirmou.