Hussein Bakri e Sandro Alex discutem projeto de contenção de morro

Em videoconferência nesta segunda-feira, (27), o deputado, Hussein Bakri, e o secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, atualizaram o andamento do projeto de contenção do morro no Dona Mercedes, em União da Vitória.

O trecho da PR-446, no entroncamento da BR-153 com a Ponte Manoel Ribas, sobre o Rio Iguaçu, sofre historicamente com deslizamentos em dias de chuva forte.

Como a equipe técnica da construtora precisa fazer uma última sondagem no local, a expectativa é que o projeto seja concluído nos próximos 30 dias, para então ser aberta a licitação da obra, que costuma durar até 90 dias

Além de discutir a possibilidade do projeto incluir uma ciclovia, moradores e empresários agradeceram a busca do Governo do Estado por uma solução definitiva para o problema.

Atualmente, o tráfego está liberado apenas em meia pista e é comum a manobra de caminhões provocar acidentes e a derrubada de postes de energia

Participaram da reunião virtual Paulo Roberto Zanchi, Presidente da Associação de Moradores do Dona Mercedes; os empresários Nelson Presendo e Fabrício Moreira (Presidente do Sindicato da Madeira); o advogado Thyago Pigatto; e o diretor-regional do DER, Fernando Martins