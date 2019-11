Hussein Bakri e Secretário da Saúde cumprem agenda em União da Vitória

Acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o deputado, Hussein Bakri, está nesta quinta-feira (21), em União da Vitória. Pela manhã, os dois visitarão os hospitais: Regional São Camilo e APMI para ouvir da direção e dos funcionários as demandas mais urgentes de cada instituição.

No período da tarde, o secretário irá conhecer o terreno da nova sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu (Cisvale), que vai abrigar uma policlínica com mais de 35 especialidades médicas. Na sequência, os dois estarão no Hemocentro, que receberá investimentos do Governo do Estado para ampliação da sua estrutura.

Os investimentos vão beneficiar mais de 176 mil habitantes dos nove municípios abrangidos pela 6ª Regional de Saúde: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul e União da Vitória.

União da Vitória

Data: 21/11 (quinta-feira)

Horário: 10 horas

Local: Hospital Regional São Camilo – BR-476, km 03

Data: 21/11 (quinta-feira)

Horário: 11 horas

Local: Hospital APMI – Rua Dr. Cruz Machado, 615, Centro

Data: 21/11 (quinta-feira)

Horário: 13h30

Local: Terreno da futura sede do Cisvale – Rua Balduíno Bohrer, São Basilio Magno

Data: 21/11 (quinta-feira)

Horário: 14 horas

Local: Hemocentro – Rua Castro Alves, 26, Centro