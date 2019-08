Hussein Bakri e Secretário Ortega em Bituruna

O Líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri, e o Secretário do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, inauguram a cobertura da quadra do Centro de Eventos de Bituruna, nesta sexta-feira (23), às 14h. Eles também vão liberar a ordem de compra para dois caminhões pelo município, que serão usados na coleta de lixo e pelos bombeiros comunitários. Os investimentos somam quase R$ 1,1 milhão por parte do Governo do Estado.

Além disso, os dois vão vistoriar obras ao lado do prefeito, Neguinho: o Centro de Convivência do Idoso (R$ 530 mil) e a pavimentação da Rua Prefeito Hilário Clivatti (R$ 900 mil).