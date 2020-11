Hussein Bakri entrega caminhão-pipa para Cruz Machado

O deputado, Hussein Bakri, entregou na manhã desta segunda-feira (9), um caminhão-pipa para Cruz Machado. No valor de R$ 213 mil, o veículo foi custeado a partir de uma emenda parlamentar indicada pelo Líder do Governo junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest). O novo caminhão será uma importante ferramenta para ajudar no combate a focos de incêndio, no abastecimento de água em meio à estiagem e contra a proliferação do coronavírus.

“O município precisa de apoio para modernizar a frota, porque sozinho tem dificuldade para tirar dinheiro do caixa. Esse veículo, por exemplo, custa mais de R$ 200 mil. Quando o Estado aporta recursos a fundo perdido, sobra orçamento na prefeitura para outros investimentos prioritários em saúde, educação, segurança pública”, afirmou Hussein.

O caminhão-pipa entregue, oficialmente, ao prefeito Euclides Bibi Pasa será utilizado para minimizar os efeitos da estiagem no município, pois vai permitir a distribuição de água potável à população, especialmente, nas regiões afastadas e mais carentes.

Além disso, poderá ser usado na higienização de calçadas e ruas, como forma de ajudar a enfrentar a circulação do novo coronavírus. O veículo ainda vai contribuir com a proteção ambiental em situações críticas, uma vez que os focos de incêndio aumentam em períodos de poucas chuvas.

O caminhão-pipa também poderá auxiliar na desobstrução de galerias pluviais, na conservação de estradas e pavimentação urbana, na irrigação e na limpeza de terrenos, praças, jardins e locais públicos.