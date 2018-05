Hussein Bakri entrega novo ônibus para terceira idade, em União da Vitória

“Fico feliz em ver esse centro de convivência – que construí ainda quando prefeito – lotado para receber mais essa conquista” disse o deputado estadual, Hussein Bakri, ao citar a presença dos mais de 500 integrantes do grupo da terceira idade, no espaço utilizado por eles, construído quando Hussein ainda era prefeito da cidade.

O dia foi de festa, que além da entrega do novo ônibus, no valor de R$ 420 mil, foi comemorado o dia das mães pela melhor idade, que aproveitaram a oportunidade para agradecer e homenagear o vereador Valdecir Ratko, padrinho da terceira idade e que foi responsável pelo pedido do ônibus ao deputado, além do deputado federal Valdir Rossoni, que liberou o recurso junto ao Governo do Estado, enquanto chefiava a Casa Civil do Estado e também o deputado, Hussein Bakri, que indicou a emenda individual para compra do mesmo.

“É um sonho que está sendo realizado. O Hussein sempre nos ajudou, desde quando era prefeito, na construção do centro da terceira idade, na compra do primeiro ônibus e agora com mais essa conquista” disse Ivolene Ramos, presidente do grupo da melhor idade de União da Vitória. O vereador Valdecir Ratko, que representa o grupo, foi o responsável pelo pedido, que comemorou junto com todos: “Fico emocionado em falar de mais essa conquista, pois sei da luta de todos e o quanto esse ônibus vai ajudar nossos idosos” afirmou.

O presidente da Câmara, Almires Bughay falou da importância de ter representantes que olham pela cidade: “estamos de mãos dadas em prol de União da Vitória. Temos que destacar o trabalho dos dois deputados de nossa terra: O Hussein e o Rossoni, que não medem esforços para ajudar nossa população” disse o presidente, que representou os demais vereadores presentes. Várias lideranças participaram do evento, além do prefeito Santin Roveda, que agradeceu a todos e parabenizou a terceira idade.

“A parceria minha e do Rossoni tem mostrado resultados para a região, estamos focados em ajudar nossos municípios e todos podem ver que as promessas estão sendo cumpridas” finalizou o deputado Hussein Bakri.